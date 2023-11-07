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Росіяни завдали 2 ракетних удари по Запорізькому району, пошкоджена інфраструктура

Тетяна ОлійникВівторок, 7 листопада 2023, 19:19
Росіяни завдали 2 ракетних удари по Запорізькому району, пошкоджена інфраструктура
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Росіяни увечері 7 листопада завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі у Запорізькому районі. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко

Пряма мова: "О 17:30 російські терористи завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району".

Деталі: Тип ракет наразі уточнюється. Інформації щодо постраждалих не надходило.

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Теми: Запорізька областьракетний удар
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