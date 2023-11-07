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Сили оборони відбили атаки ворога на п’яти напрямках – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 7 листопада 2023, 19:39
Сили оборони відбили атаки ворога на п’яти напрямках – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за добу відбили штурмові дії росіян на 5 напрямках фронту.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 7 листопада

Деталі: Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де Сили оборони відбили 13 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Дослівно: Протягом доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційні станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теми: Генштабвійнабойові дії
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