Кулеба: У ЄС майже домовились про використання заморожених активів РФ на користь України

У Євросоюзі наближаються до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі

Деталі: Кулеба зазначив, що однією з тем його розмови з єврокомісаром з юстиції Дідьє Рейндерсом було створення загальноєвропейської правової рамки для використання заморожених російських активів в інтересах відновлення України.

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"Це питання болюче, ми вже неодноразово наголошували, що пауза між обіцянкою з боку ЄС ухвалити таку юридичну рамку і власне її ухваленням затягнулася… Сьогодні я отримав чітку відповідь щодо часових рамок і змісту цього рішення, яке буде ухвалене", – заявив Дмитро Кулеба.

"Ми будемо продовжувати тиснути у цьому питанні, тому що вважаємо, що Росія має платити за злочини, вчинені на території України, і руйнування, які вона завдала", – додав він.

Також Кулеба повідомив, що йому презентували бачення ЄС щодо можливої форми спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

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Крім того, Кулеба заявив, що Україна розчарована відсутністю пропозицій ЄС щодо санкцій проти російського ядерного сектора, хоча й пропонувала, як позбутись залежності від Росії в цьому плані.