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Із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 201 дитину

Тетяна ОлійникВівторок, 7 листопада 2023, 21:18

Із небезпечних громад Куп’янського району на Харківщині евакуювали родини, в яких 201 дитина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "У Харкові родинам надають юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу. В області зарезервовано більше 3500 місць для розміщення. За необхідності цю кількість можемо збільшити до 7000".

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Деталі: За словами Синєгубова, Росія намагається знищити дорожню інфраструктуру з міста Куп’янськ і це ускладнює маршрути для евакуації.

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Теми: евакуаціядітиХарківська область
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