Із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 201 дитину
Вівторок, 7 листопада 2023, 21:18
Із небезпечних громад Куп’янського району на Харківщині евакуювали родини, в яких 201 дитина.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "У Харкові родинам надають юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу. В області зарезервовано більше 3500 місць для розміщення. За необхідності цю кількість можемо збільшити до 7000".
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Деталі: За словами Синєгубова, Росія намагається знищити дорожню інфраструктуру з міста Куп’янськ і це ускладнює маршрути для евакуації.
Передісторія:
- У жовтні з десяти населених пунктів Харківської області оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Тоді зазначали, що йдеться про 275 дітей.
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