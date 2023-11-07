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Демократи в Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 7 листопада 2023, 21:29
Демократи в Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України
Фото: Getty Images

Демократи у Сенаті США у вівторок заблокували спроби республіканців швидко схвалити законопроєкт про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю без передбачених коштів для України, який Палата представників ухвалила минулого тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Представники більшості у верхній палаті Конгресу США наголосили на важливості надання допомоги Україні та Ізраїлю на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування безпеки кордонів та грошей на протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Вони нагадали, що це було передбачено в запиті на фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів, який президент Джо Байден направив до Конгресу минулого місяця.

Демократи також звинуватили республіканців у Палати представників США у тому, що вони грають у політику через події в Ізраїлі, оскільки прив’язують допомогу йому до скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів США.

"Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі затримку, як і наші союзники в Ізраїлі", – заявила сенаторка Петті Мюррей, яка очолює бюджетний комітет Сенату.

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Законопроєкт Палати представників США передбачає виділення Ізраїлю 14,3 мільярда доларів у відповідь на атаку бойовиків ісламістського руху ХАМАС 7 жовтня, а також скорочення фінансування американської податкової служби на таку ж суму.

Ще до голосування американські сенатори від обох партій висловлювали сумніви щодо законопроєкту. А у Байдена ще раніше дали зрозуміти, що президент накладе вето на такий законопроєкт, якщо він потрапить на його стіл.

Читайте також: Американська буря навколо України: від чого залежить продовження допомоги США.

Теми: СШАдопомога Україні
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