57-річний житель Куп'янська-Вузлового загинув через російський обстріл

Російська армія 7 листопада обстріляла Купʼянський район на Харківщині з РСЗВ та артилерії, загинув чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 7 листопада близько 11:30 окупанти вчергове обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ "Ураган". У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, будівлю вокзалу, гаражі та автівку.

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Приблизно о 12:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл с. Осиново. Зазнали пошкоджень будинок, господарча споруда та легковий автомобіль".

Деталі: Пізніше пресслужба прокуратури повідомила, що через ранковий обстріл Купʼянська-Вузлового загинув 57-річний чоловік.