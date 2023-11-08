В Україні зафіксовано перший випадок варіанту коронавірусу "Пірола" – МОЗ

У Рівненській області медики підтвердили перший випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту Омікрон – "Пірола".

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Виокремити випадок "Піроли" вдалося завдяки секвенуванню – лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус, виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу".

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Деталі: У повідомленні МОЗ зазначають, що лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту Омікрон під назвою "Пірола" виявили на Рівненщині.

Цей варіант ковіду виявили у 20-річного чоловіка.

У МОЗ нагадують, що новий субваріант вірусу (BA.2.86) під назвою "Pirola" вперше був зафіксований влітку в Ізраїлі, потім його виявили в США, Данії та Великобританії.

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Симптоми субваріанту "Піроли" такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.