Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні зафіксовано перший випадок варіанту коронавірусу "Пірола" – МОЗ

Ольга Глущенко Середа, 8 листопада 2023, 04:32
В Україні зафіксовано перший випадок варіанту коронавірусу Пірола – МОЗ
ілюстративне фото Getty Images

У Рівненській області медики підтвердили перший випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту Омікрон – "Пірола".

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Виокремити випадок "Піроли" вдалося завдяки секвенуванню – лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус, виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу".

Реклама:

Деталі: У повідомленні МОЗ зазначають, що лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту Омікрон під назвою "Пірола" виявили на Рівненщині.

Цей варіант ковіду виявили у 20-річного чоловіка.

У МОЗ нагадують, що новий субваріант вірусу (BA.2.86) під назвою "Pirola" вперше був зафіксований влітку в Ізраїлі, потім його виявили в США, Данії та Великобританії.

ВІДЕО ДНЯ

Симптоми субваріанту "Піроли" такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

Теми: Covid-2019коронавірусРівненська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Зеленський приїхав в Естонію

Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина

Усі новини...
Covid-2019
За тиждень від COVID-19 померло 45 українців, зокрема дитина
Вчені виявили, де може ховатися причина довготривалого ковіду
Вчені з'ясували, чому діти можуть переносити COVID-19 легше за дорослих
Останні новини
08:31
Прем’єр Іспанії ледь не провалив важливе голосування в парламенті через каталонських союзників
08:24
фото Зеленський приїхав в Естонію
08:16
доповнено від 05:48Окупанти заявили про атаку українських БпЛА у 4 російських областях
07:59
У Пентагоні не можуть сказати, коли Остіна випишуть з лікарні
07:52
ЗСУ за добу ліквідували 830 окупантів і 12 танків
07:42
ЗМІ: США хочуть від Зеленського чіткого плану ведення війни
07:28
Окупанти атакували на 7 напрямках, за добу було 73 боєзіткнення − Генштаб
06:54
Росія хоче почати виробництво нової авіабомби – росЗМІ
06:42
Аналітики: Кремль може використати Придністров'я, щоб заблокувати зерновий коридор
04:48
Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW
Усі новини...
Реклама: