Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція додатково виділить €200 млн на підтримку української армії – міністр оборони

Ольга Глущенко Середа, 8 листопада 2023, 06:52
Франція додатково виділить €200 млн на підтримку української армії – міністр оборони
євро, фото ілюстративне з pixabay.com

Уряд Франції має намір додатково виділити у фонд підтримки України 200 мільйонів євро, щоб українська армія мала можливість продовжити закупівлю французького обладнання.

Джерело: міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню під час виступу перед Національними зборами, цитує Franceinfo

Пряма мова: "Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 мільйонів євро для Фонду підтримки України".

Реклама:

Деталі: За словами міністра, це продовження є частиною запланованого на середу розгляду фінансового законопроєкту, який передбачає коригування асигнувань на поточний фінансовий рік.

"Це також дозволить нам розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії", - сказав Лекорню, заявивши, що війна в Україні є "конфліктом, від якого ми не повинні відвертатися".

Теми: Франціядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Зеленський приїхав в Естонію

Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина

Усі новини...
Франція
Фонд держмайна виставив на приватизацію склади поблизу одеського ринку "7-й кілометр"
Французька компанія Cybergun поставить Україні гранатомети та штурмові гвинтівки
У Франції чинний міністр вперше постане перед судом за зловживання на посаді
Останні новини
09:03
Південна Корея попередила, що КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет
08:59
фото Ракетний удар росіян по Харкову: серед постраждалих громадяни Туреччини і Грузії
08:31
Прем’єр Іспанії ледь не провалив важливе голосування в парламенті через каталонських союзників
08:24
фото Зеленський приїхав в Естонію
08:16
доповнено від 05:48Окупанти заявили про атаку українських БпЛА у 4 російських областях
07:59
У Пентагоні не можуть сказати, коли Остіна випишуть з лікарні
07:52
ЗСУ за добу ліквідували 830 окупантів і 12 танків
07:42
ЗМІ: США хочуть від Зеленського чіткого плану ведення війни
07:28
Окупанти атакували на 7 напрямках, за добу було 73 боєзіткнення − Генштаб
06:54
Росія хоче почати виробництво нової авіабомби – росЗМІ
Усі новини...
Реклама: