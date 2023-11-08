Франція додатково виділить €200 млн на підтримку української армії – міністр оборони

Уряд Франції має намір додатково виділити у фонд підтримки України 200 мільйонів євро, щоб українська армія мала можливість продовжити закупівлю французького обладнання.

Джерело: міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню під час виступу перед Національними зборами, цитує Franceinfo

Пряма мова: "Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 мільйонів євро для Фонду підтримки України".

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Деталі: За словами міністра, це продовження є частиною запланованого на середу розгляду фінансового законопроєкту, який передбачає коригування асигнувань на поточний фінансовий рік.

"Це також дозволить нам розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії", - сказав Лекорню, заявивши, що війна в Україні є "конфліктом, від якого ми не повинні відвертатися".