Росіяни вбили 3 жителів Багатиря на Донеччині й 1 жителя Херсонщини за добу

Через російські обстріли минулої доби загинули три жителі Донецької області й одна цивільна людина в Херсонській, ще одна людина на Херсонщні була поранена.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, Донецька обласна прокуратура

Деталі: За 7 листопада росіяни вбили 3 жителів Донеччини – у Багатирі.

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За даними прокуратри, 7 листопада о 19:45 російська армія завдала удар, імовірно, із реактивної системи залпового вогню "Смерч" по с. Багатир Волноваського району. В епіцентрі влучання опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою немає військових об’єктів.

У результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час рятувально-пошукових робіт виявили тіла трьох загиблих цивільних: чоловіка 58 років, його 60-річної дружини і їхнього 33-річного сусіда.

Також пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.

ВІДЕО ДНЯ

У Херсонській області через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

На Херсонщині противник здійснив 108 обстрілів за добу, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні; інженерну споруду у Херсонському районі.