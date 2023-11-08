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У Росії готують мережеву поліцію − контролюватиме все в інтернеті

Ірина БалачукСереда, 8 листопада 2023, 09:23
У Росії готують мережеву поліцію − контролюватиме все в інтернеті
Фото ілюстративне "РИА Новости"

У Росії почали підготовку "медіаполіцейських" − фахівців, які виявлятимуть і блокуватимуть "екстремістські та деструктивні матеріали" і піратський контент в інтернеті.

Джерело: російське видання "Известия"

Деталі: Такий напрямок бакалаврату з'явився в Російській академії народного господарства і державної служби (РАНГіДС) при президентові РФ.

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Передбачається, що медіаполіцейські після закінчення навчання отримають одну зі спеціалізацій: розслідування правопорушень щодо громадян (кібербулінг, сталкерінг), юросіб (піратство) або держави (екстремізм).

Офіційно напрям називається "Медіазабезпечення державних інтересів і національної безпеки".

Пряма мова завідувачки кафедри медіазабезпечення держінтересів і нацбезпеки Інституту права і національної безпеки РАНГіГС Лідії Малигіної: "До завдань "медіабезпечників" належить боротьба з пропагандою тероризму, ідеологією кримінальної культури, суїцидами серед підлітків, образи почуттів віруючих. Програма реалізується за підтримки Національного антитерористичного комітету".

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Деталі: Зараз блокуванням інформації в інтернеті займається Роскомнадзор. У серпні це відомство заявляло, що від початку 2022 року виявило і заблокувало 30 тисяч закликів до масових заворушень, 190 тисяч матеріалів із недостовірною інформацією, 85 тисяч матеріалів з елементами екстремістського контенту.

Роскомнадзор також заявив, що упродовж останніх півроку обсяг "негативного контенту" в інтернеті зріс більш ніж на 16%.

Теми: Росіяінтернетправа людини
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