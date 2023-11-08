ФСБ стверджує, що затримала "спільника української розвідки" в Бурятії
Середа, 8 листопада 2023, 09:26
Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала в Бурятії громадянина РФ, який нібито вмовляв російських військовослужбовців переходити на бік Збройних сил України.
Джерело: РИА Новости, ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії
Дослівно: "Поплічника української розвідки затримано в Бурятії, він схиляв російських військових до переходу на бік ЗСУ".
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Деталі: ФСБ завела справу про державну зраду.
Російська спецслужба також оприлюднила відео затримання і допиту "поплічника українських спецслужб".
ФСБ РФ показала відео затримання "спільника української розвідки" в Бурятії: чоловік нібито вмовляв російських бійців переходити на бік української армії pic.twitter.com/9X5pdanExT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 8, 2023ВІДЕО ДНЯ