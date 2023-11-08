ФСБ стверджує, що затримала "спільника української розвідки" в Бурятії

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала в Бурятії громадянина РФ, який нібито вмовляв російських військовослужбовців переходити на бік Збройних сил України.

Джерело: РИА Новости, ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії

Дослівно: "Поплічника української розвідки затримано в Бурятії, він схиляв російських військових до переходу на бік ЗСУ".

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Деталі: ФСБ завела справу про державну зраду.

Російська спецслужба також оприлюднила відео затримання і допиту "поплічника українських спецслужб".