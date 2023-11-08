США мають чіткий план допомоги Україні – Блінкен

Державний секретар Ентоні Блінкен наголосив на важливості продовження підтримки України після заклику до Конгресу затвердити бюджетну допомогу Києву на суму 11,8 мільярда доларів.

Джерело: "Європейська правда", Блінкен у Twitter (X), зробивши репост заяви міністерки фінансів США Джанет Єллен

Деталі: За його словами, Росія розпочала війну проти України та може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська та припинивши жорстокі атаки.

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"Доки вона цього не зробила, Сполучені Штати мають чіткий план дій: допомогти Україні захистити себе, підтримати український народ, а також притягнути РФ до відповідальності", – зазначив Блінкен.

Нагадаємо:

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен та директорка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер закликали Конгрес затвердити виділення Україні 11,8 мільярда доларів бюджетної підтримки.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. 11,8 мільярда доларів – це частина з цього пакета допомоги, спрямована на бюджетну підтримку.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

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