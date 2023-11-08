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Країни G7 у Токіо: Підтримка України ніколи не похитнеться, Росія матиме санкції

Олена РощінаСереда, 8 листопада 2023, 10:04
Країни G7 у Токіо: Підтримка України ніколи не похитнеться, Росія матиме санкції
Зустріч міністрів закордонних справ G7 і Жозепа Борреля, фото МЗС Японії - mofa.go.jp

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" під час сесії щодо України у Токіо підтвердили намір нарощувати санкції проти Росії та підтримувати Україну.

Джерело: Міністерство закордонних справ Японії, яка головувала на засіданні

Деталі: 8 листопада міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава провела сесію "Україна" за участю міністрів закордонних справ G7 та високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

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Під час засідання міністри провели відверту дискусію щодо ситуації в Україні, включаючи оцінку поточної ситуації та перспектив. 

На початку засідання міністр Камікава заявила, що навіть в умовах зростання напруженості на Близькому Сході важливо, щоб G7 була єдиною в тому, щоб надіслати чіткий сигнал міжнародному співтовариству: "Наша непохитна прихильність підтримці України ніколи не похитнеться".

Після цього міністр Камікава заявила, що Японія продовжить запроваджувати подальші санкції проти Росії та підтримувати Україну. 

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Щодо допомоги, міністр пояснила, що Японія оголосила і послідовно реалізовує загальну суму в 7,6 мільярдів доларів США на підтримку України. Вона також пояснила, що Японія надала 2 автотрансформатори, які допоможуть багатьом киянам взимку. 

Вона також зазначила, що середньо- та довгострокова підтримка відновлення та реконструкції є надзвичайно важливою, і що Японія планує провести японсько-українську конференцію з питань сприяння економічному відновленню на початку наступного року.

У результаті дискусії міністри закордонних справ G7 погодилися, що:

  • G7 залишатиметься єдиною у своїй позиції щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії та надання рішучої підтримки Україні, навіть у сьогоднішній міжнародній ситуації.
  • G7 прискорить зусилля для середньо- та довгострокового відновлення та реконструкції в єдності державного та приватного секторів.
  • Необхідно просувати процес "Формули миру" разом із міжнародними партнерами.

Теми: G7допомога УкраїніРосіяЯпонія
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