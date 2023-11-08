Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованому Луганську підірвали авто ексначальника "міліції ЛНР": він помер на місці

Альона Мазуренко Середа, 8 листопада 2023, 10:51
В окупованому Луганську підірвали авто ексначальника міліції ЛНР: він помер на місці
фото: РИА Новости

В окупованому Луганську підірвали автомобіль терориста колишнього начальника "Народної міліції ЛНР" Михайла Філіпоненка. Він помер на місці.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Філіпоненко раніше очолював "Народну міліцію ЛНР", а потім став так званим "депутатом Народної ради ЛНР".

Реклама:

8 листопада стало відомо, що він загинув в окупованому Луганську. В його автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

Машину сильно пошкоджено. Судячи з характеру пошкоджень, епіцентр вибуху був у районі водійського сидіння.

Очевидці повідомляють, що водії, які проїжджали повз, після вибуху намагалися надати допомогу Філіпоненку, але він помер на місці.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Окупанта уже намагались ліквідувати у лютому 2022 року. Тоді його машину теж підірвали, але він вижив.

Після загибелі Філіпоненка росіяни порушили кримінальну справу за трьома статтями, зокрема про теракт.

Теми: Луганськвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Південна Корея попередила, що КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет

фото Зеленський приїхав в Естонію

Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Усі новини...
Луганськ
Стало відомо, хто ліквідував ексначальника "міліції ЛНР" Філіпоненка
Супутник показав, як виглядає аеродром Луганська після ударів ЗСУ
ССО: На аеродромах Бердянська й Луганська уражено 9 гелікоптерів РФ, ППО, пошкоджено смуги
Останні новини
09:32
ЗМІ: Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
09:22
Частка російського алюмінію на складах Британії зросла до 90%
09:18
Глава МЗС Литви заявив, що його не запросили на зустріч із Зеленським
09:03
Південна Корея попередила, що КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет
08:59
фото Ракетний удар росіян по Харкову: серед постраждалих громадяни Туреччини і Грузії
08:31
Прем’єр Іспанії ледь не провалив важливе голосування в парламенті через каталонських союзників
08:24
фото Зеленський приїхав в Естонію
08:16
доповнено від 05:48Окупанти заявили про атаку українських БпЛА у 4 російських областях
07:59
У Пентагоні не можуть сказати, коли Остіна випишуть з лікарні
07:52
ЗСУ за добу ліквідували 830 окупантів і 12 танків
Усі новини...
Реклама: