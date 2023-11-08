В окупованому Луганську підірвали авто ексначальника "міліції ЛНР": він помер на місці

В окупованому Луганську підірвали автомобіль терориста колишнього начальника "Народної міліції ЛНР" Михайла Філіпоненка. Він помер на місці.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Філіпоненко раніше очолював "Народну міліцію ЛНР", а потім став так званим "депутатом Народної ради ЛНР".

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8 листопада стало відомо, що він загинув в окупованому Луганську. В його автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

Машину сильно пошкоджено. Судячи з характеру пошкоджень, епіцентр вибуху був у районі водійського сидіння.

Очевидці повідомляють, що водії, які проїжджали повз, після вибуху намагалися надати допомогу Філіпоненку, але він помер на місці.

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Окупанта уже намагались ліквідувати у лютому 2022 року. Тоді його машину теж підірвали, але він вижив.

Після загибелі Філіпоненка росіяни порушили кримінальну справу за трьома статтями, зокрема про теракт.