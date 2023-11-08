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Німецька зброя, попри санкції, досі потрапляє в Росію

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 11:40
Німецька зброя, попри санкції, досі потрапляє в Росію
Автомат AR-15. Фото custom-guns.ru

Понад 7 тисяч одиниць цивільної вогнепальної зброї західних виробників і майже вісім мільйонів боєприпасів до неї попри санкції потрапили до Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розслідування німецького медіаресурсу Correctiv

Деталі: Повідомляється, що частина цієї зброї використовується у війні РФ проти України.

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Розслідувачі звернули увагу на один з російських каналів у Telegram, що представляє торговельний портал зброї та постачає її вагнерівцям, де є фото з підписом: "Прибула нова поставка снайперських гвинтівок". На ньому можна побачити гвинтівку та інструкції з вказанням виробника – німецької компанії Blaser GmbH.

Також повідомляється, що за допомогою каналів у Telegram можна відстежити деякі інші види вогнепальної зброї західних виробників – пістолети австрійського виробника Glock та автомати типу AR-15.

Автори розслідування наголошують, що у той час як США наразі суворо обмежують експорт цивільної вогнепальної зброї, Німеччина не планує запроваджувати обмеження, хоча зброя потрапляє до РФ не напряму, а через посередників в інших державах.

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У відповідь на розслідування депутат Бундестагу, заступник голови парламентської контрольної комісії від опозиційної ХДС Родеріх Кізеветтер закликав уряд Німеччини приєднатися до США і також призупинити експорт цивільної вогнепальної зброї – за винятком поставок до України та Ізраїлю.

Раніше у Фінляндії арештували нерухомість російського бізнесмена Бориса Альошина, який є фігурантом санкційного списку ЄС і пов’язаний з російською оборонною промисловістю.

Перед цим стало відомо, що у Фінляндії починається суд над жінкою, яку звинувачують у придбанні всередині країни компонентів набоїв для стрілецької зброї і їхній контрабанді до Росії.

Теми: НімеччинаРосіязброясанкції
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