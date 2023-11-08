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З Гази евакуювали першу групу українців

Станіслав ПогоріловСереда, 8 листопада 2023, 12:08
З Гази евакуювали першу групу українців
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Зараз вони (евакуйовані громадяни України – ред.) в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу".

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Деталі: За словами президента, так українська сторона допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

"Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", - зазначив Зеленський.

Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що наші консули зустріли українців на КПП "Рафах" та забезпечили їхнє перевезення до місця тимчасового перебування. Готується подальший переліт до однієї із сусідніх з Україною країн.

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"Евакуація громадян України із Сектору Гази продовжується. Нині активно задіяні наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, інші причетні українські відомства. Працюємо над вивезенням українців 8 та 9 листопада. Дозвіл на виїзд нової кількості громадян отримано", - зазначив він.

Також речник МЗС звернув увагу, що, враховуючи обмежену пропускну здатність КПП "Рафах", евакуація відбувається виключно в межах погоджених причетними місцевими відомствами списків іноземців.

Питання евакуації українців із Сектору Гази знаходиться на особистому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо: США визнали, що у секторі Гази протягом жовтня внаслідок бойових дій між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем загинули та отримали поранення "тисячі" людей.

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Теми: Сектор ГазиІзраїльевакуаціяУкраїна
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