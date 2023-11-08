Російський дрон атакував авто поліцейських: 3 правоохоронців в лікарні

Російський безпілотник атакував автомобіль поліцейських – троє правоохоронців з контузією знаходяться в лікарні.

Джерело: МВС

Дослівно: "Слідчо-оперативна група їхала на завдання – затримання колаборантів.

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Під час руху їх атакував російський безпілотник.

Поліцейські одразу впізнали звук безпілотника, який їх переслідував. Правоохоронці спробували відірватися, але зрозуміли, що їм це не вдасться, вистрибнули з автівки за секунди до того, як дрон скинув гранату та пролунав вибух".