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Російський дрон атакував авто поліцейських: 3 правоохоронців в лікарні

Альона Мазуренко Середа, 8 листопада 2023, 12:47
Російський дрон атакував авто поліцейських: 3 правоохоронців в лікарні
фото: Нацполіція

Російський безпілотник атакував автомобіль поліцейських – троє правоохоронців з контузією знаходяться в лікарні.

Джерело: МВС

Дослівно: "Слідчо-оперативна група їхала на завдання – затримання колаборантів.

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Під час руху їх атакував російський безпілотник.

Поліцейські одразу впізнали звук безпілотника, який їх переслідував. Правоохоронці спробували відірватися, але зрозуміли, що їм це не вдасться, вистрибнули з автівки за секунди до того, як дрон скинув гранату та пролунав вибух".

 
 

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Теми: безпілотникиРосіяполіція
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