Російський дрон атакував авто поліцейських: 3 правоохоронців в лікарні
Середа, 8 листопада 2023, 12:47
Російський безпілотник атакував автомобіль поліцейських – троє правоохоронців з контузією знаходяться в лікарні.
Джерело: МВС
Дослівно: "Слідчо-оперативна група їхала на завдання – затримання колаборантів.
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Під час руху їх атакував російський безпілотник.
Поліцейські одразу впізнали звук безпілотника, який їх переслідував. Правоохоронці спробували відірватися, але зрозуміли, що їм це не вдасться, вистрибнули з автівки за секунди до того, як дрон скинув гранату та пролунав вибух".
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