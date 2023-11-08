Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб – до 14 лютого 2024 року.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Парламент підтримав закони (#10211 та 10212) про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За − 329 та 322. З 16 листопада 2023 року (дію воєнного стану і мобілізації продовжили − ред.) на 90 днів. Відповідно до 14 лютого 2024 року".

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Деталі: Депутат нагадав, що це було вже девʼяте голосування ВР за продовження воєнний стан з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Железняк також зазначив, що цього разу ніхто з РНБО не прийшов представляти закони, тоді як раніше "виступав хоча б секретар РНБО".