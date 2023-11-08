У Конгресі США підтримали законопроєкт про передачу Україні заморожених активів РФ
Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення під час слухання відповідного законопроєкту
Деталі: Документ уповноважує держсекретаря США надати додаткову допомогу Україні, використовуючи активи, конфісковані в російського Центробанку та інші суверенні активи РФ.
Згідно з законопроєктом, протягом 180 днів після набрання чинності законом держсекретар має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.
Документ також забороняє повернення коштів російським структурам, щодо яких було запроваджено санкції, доки РФ не піде з України та не погодиться виплатити їй компенсацію.
Тепер законопроєкт мають розглянути у Конгресі США.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Євросоюзі наближаються до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.
Водночас Конституційна комісія Рійгікогу – парламенту Естонії – у вівторок схвалила підготовлений урядом законопроєкт, який дозволить спрямувати на відбудову Україні заморожених російських активів, що перебувають під міжнародними санкціями.