У Конгресі США підтримали законопроєкт про передачу Україні заморожених активів РФ

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення під час слухання відповідного законопроєкту

Деталі: Документ уповноважує держсекретаря США надати додаткову допомогу Україні, використовуючи активи, конфісковані в російського Центробанку та інші суверенні активи РФ.

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Згідно з законопроєктом, протягом 180 днів після набрання чинності законом держсекретар має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

Документ також забороняє повернення коштів російським структурам, щодо яких було запроваджено санкції, доки РФ не піде з України та не погодиться виплатити їй компенсацію.

Тепер законопроєкт мають розглянути у Конгресі США.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Євросоюзі наближаються до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.

Водночас Конституційна комісія Рійгікогу – парламенту Естонії – у вівторок схвалила підготовлений урядом законопроєкт, який дозволить спрямувати на відбудову Україні заморожених російських активів, що перебувають під міжнародними санкціями.