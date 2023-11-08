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Єврокомісія пояснила, чого вимагає від України щодо нацменшин

"Європейська правда"Середа, 8 листопада 2023, 14:42
Єврокомісія пояснила, чого вимагає від України щодо нацменшин
Єврокомісія, NuPhoto via Getty Images

Європейська комісія нагадала Україні про необхідність виконати рекомендації Венеційської комісії у частині реформи законодавства щодо нацменшин.

Джерело: звіт ЄК про прогрес держав, які прагнуть членства в ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: У документі зазначається, що Україна зобов’язана внести зміни до законів, які стосуються прав національних меншин.

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"Відповідно до прикінцевих положень нової редакції Закону про нацменшини (громади), Кабінет міністрів зобов'язаний протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом підготувати та подати на розгляд парламенту законопроєкт про внесення змін до законів "Про освіту", "Про державну мову" та "Про засоби масової інформації", – наголошується в документі.

Єврокомісія також підкреслює, що Україна має виконати решту рекомендацій "Венеційки".

"Україна має ухвалити закон, що враховує решту рекомендацій Венеційської комісії від червня 2023 року та жовтня 2023 року, пов'язаних із Законом про національні меншини, а також рекомендації Венеціанської комісії, пов'язані із законами про державну мову, засоби масової інформації та освіту", – йдеться в документі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 8 листопада Європейська комісія рекомендувала державам Євросоюзу почати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.

Водночас Угорщина планує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала, що політичні заяви Будапешта про "блокаду вступу" України до ЄС "не завадять реальній роботі" у питанні мови освіти угорської меншини в Україні.

Теми: нацменшинизаконодавствоЄврокомісіяЄС
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