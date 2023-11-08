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Зеленський про рішення Єврокомісії: Чистий позитив, рухаємось вперед

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 14:52
Зеленський про рішення Єврокомісії: Чистий позитив, рухаємось вперед
Урсула фон дер Ляйен, Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії рекомендувати початок переговорів з Україною про членство в ЄС, назвавши його "чистим позитивом".

Джерело: Зеленський у Telegram, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Попри всі складнощі рухаємося вперед і вже в грудні очікуємо на політичне рішення від Європейської ради".

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Деталі: За його словами, сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок. Він назвав рішення Єврокомісії чистим позитивом.

"Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо", – заявив він.

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Теми: ЄСЗеленськийєвроінтеграція
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