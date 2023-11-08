В Одесі засудили колаборанта Сальдо до 15 років тюрми

В Одесі заочно засудили так званого "виконуючого обов'язки губернатора Херсонської області" Володимира Сальдо до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: сайт Малиновського районного суду Одеси, "Суспільне"

Деталі: Суд визнав його винним у скоєні злочинів, передбачених ч.2 ст. 111, ч.5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників).

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Дослівно: "Під час судових дебатів, сторона обвинувачення просила визнати Сальдо В.В. винним та призначити відповідне покарання в межах санкцій осудних статей, а саме 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В свою чергу, захисник Сальдо В.В. просив постановити виправдовувальний вирок у відношенні обвинуваченого"

Більше деталей: Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права займати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років.

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Заступник голови суду Олексій Старіков пояснив, що Кримінальний кодекс містить заборону щодо призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі для осіб, які досягли 60 років. Максимальне покарання, яке можливе для вказаної категорії осіб, який би злочин вони не вчинили, це 15 років позбавлення волі.

Сальдо переховується на окупованій території. "Суспільне" повідомляє, що сторони захисту під час оголошення вироку не було.

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