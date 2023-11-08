Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна передала Угорщині "дорожню карту" щодо вирішення питання нацменшин

Середа, 8 листопада 2023, 16:18
Україна передала Угорщині дорожню карту щодо вирішення питання нацменшин
Фото: Getty Images

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна надала Угорщині детальну дорожню карту того, як можна вирішили суперечки щодо питання нацменшин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Стафанішиної в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми передали їм детальну дорожню карту, як ми бачили вирішення питань, які ставляться угорським урядом".

Реклама:

Деталі: За її словами, Україні було важливо, щоб у звіті Єврокомісії не відчувався "угорський слід", і щоб звіт був неупередженим.

"І я хочу звернути увагу, що Європейська комісія у своєму звіті підтвердила прогрес України, підтвердила, що права національних меншин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляються країнам-членам Євросоюзу", – зазначила віцепрем’єрка.

Зараз Україна закликала Угорщину дійти згоди і дати зворотний зв'язок щодо наданих пропозицій, додала віцепрем'єрка.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

Дивіться також відео "ЄП" з поясненням рішення Брюсселя щодо України

Теми: УгорщинаУкраїнанацменшини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Південна Корея попередила, що КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет

фото Зеленський приїхав в Естонію

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Усі новини...
Угорщина
Стефанішина відповіла на погрози Будапешта блокувати переговори щодо вступу України в ЄС
В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС
Більше 50% угорців вважають неприйнятною зустріч Орбана з Путіним - опитування
Останні новини
11:43
Трамп розповів, від чого залежить його ставлення до НАТО
11:42
Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції: НАЗК хоче покарання для прем'єра
11:41
У Пентагоні спростували заяви, що на них працює Тейлор Свіфт
11:40
Курс валют на 11 січня: офіційна гривня дещо зміцнилась
11:29
Родичі зниклих безвісти можуть здати ДНК у 7 країнах: адреси
11:11
Американський регулятор затвердив перші спотові біткойн-ETF: як відрегували криптовалюти
11:10
Неїжпапа пояснив значення Севастополя для РФ: без нього неможливо утримувати флот
11:05
7 поверхів, ліфти, басейни, гордість Росії − Неїжпапа розповів, що таке крейсер "Москва"
10:47
Командувач ВМС розповів, чи можуть дрони замінити кораблі у війні
10:46
У що вкладати гроші у 2024-му році: огляд інвестиційних інструментів
Усі новини...
Реклама: