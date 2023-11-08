Росіяни знову обстріляли Херсон: чоловік опинився в лікарні

Внаслідок чергового російського обстрілу Херсона 8 листопада принаймні один чоловік отримав травми.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Дослівно прокуратура: "Близько 15:35 російські війська з артилерії вчергове обстріляли місто Херсон, травмовано чоловіка. Його госпіталізовано.

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Пошкоджено житлові будинки, автотранспорт".

Деталі: Прокудін уточнює, що поранений – 56-річний.

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фото прокуратури

Крім того, о 12:30 за допомогою дрону ворог уразив "Пункт незламності" у Бериславському районі. Потерпілих внаслідок цієї атаки немає.

Також за даними слідства, 8 листопада близько 13:30 у селі Широка Балка поранення отримав місцевий житель, який випасав худобу. Чоловік наступив на міну, що залишили по собі російські військові. Потерпілого із травмами доставлено до медичного закладу.