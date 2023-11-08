Стефанішина назвала чинники щодо термінів переговорів про вступ у ЄС
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що тривалість переговорів про вступ України до ЄС буде залежати від конкретних домовленостей із державами-членами.
Джерело: Стефанішина в ефірі телемарафону, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Дуже багато залежить від конкретних домовленостей із державами-членами і розуміння того, що наступний рік – рік виборів у європейських інституціях. Тобто буде повністю перезапущено керівництво інституцій".
Деталі: Стефанішина переконана, що розширення всього ЄС залежатиме від того, наскільки швидко рухатиметься Україна.
Що було раніше: 8 листопада Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.
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