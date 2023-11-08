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Rheinmetall передасть Україні близько ста тисяч 120-мм мінометних снарядів

"Європейська правда"Середа, 8 листопада 2023, 17:32
Rheinmetall передасть Україні близько ста тисяч 120-мм мінометних снарядів
Фото: Getty Images

Німецький збройовий концерн Rheinmetall у середу оголосив про отримання замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тисяч мінометних боєприпасів калібру 120 міліметрів.

Джерело: пресреліз Reinmetall, який цитує "Європейська правда".

Деталі: Замовлення, вартість якого становить кількасот мільйонів євро, є частиною нещодавнього пакету військової допомоги для Збройних сил України на суму 400 мільйонів євро. Rheinmetall не уточнює, про що йдеться, але пакет на таку суму ФРН оголошувала у вересні.

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Постачання снарядів має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років, уточнює концерн.

Дослівно: "Завдяки збільшеній дальності стрільби, підвищеній точності і оптимальній бойовій ефективності мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити успіх навіть під час операцій на складній місцевості і в міських умовах".

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Теми: зброяНімеччинадопомога Україні
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