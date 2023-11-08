8 разів росіяни атакували Нікопольський район, є поранений

Фото з Telegram Сергія Лисака

Вісім разів протягом дня Росія атакувала Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією, є поранений чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "Під удар потрапили сам Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька громади.

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Поранений 39-річний чоловік. Він у задовільному стані, лікуватиметься вдома".

Деталі: Пошкоджені адмінбудівля та інфраструктурний об’єкт. Понівечені 14 приватних будинків, 13 господарських споруд, 3 авто та лінії електропередач.