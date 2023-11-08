Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

8 разів росіяни атакували Нікопольський район, є поранений

Тетяна ОлійникСереда, 8 листопада 2023, 18:51
8 разів росіяни атакували Нікопольський район, є поранений
Фото з Telegram Сергія Лисака

Вісім разів протягом дня Росія атакувала Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією, є поранений чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "Під удар потрапили сам Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Реклама:

Поранений 39-річний чоловік. Він у задовільному стані, лікуватиметься вдома".

Деталі: Пошкоджені адмінбудівля та інфраструктурний об’єкт. Понівечені 14 приватних будинків, 13 господарських споруд, 3 авто та лінії електропередач.

Теми: Нікопольобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Правоохоронці арештували майно сім’ї Гринкевичів

У Росії є дефіцит зброї, тому паузи їм давати не можна − Зеленський

НАЗК стверджує, що Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції і хоче покарати прем'єра

ЗМІ: Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Південна Корея попередила, що КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет

фото Зеленський приїхав в Естонію

Усі новини...
Нікополь
31-річна жінка поранена через обстріл Нікополя
Росія з артилерії обстріляла Нікополь, поранений чоловік
Три дрони-камікадзе спрямувала РФ на Нікопольщину
Останні новини
12:41
У Шмигаля відреагували на протокол НАЗК: Прем’єр не розголошував жодної інформації
12:34
В Україні оновили правила маркування пачок сигарет: що змінилося
12:30
ВВП України зріс більш ніж на 5% у 2023 році - НБУ
12:24
Зеленський: Підтримка населенням РФ війни проти України не зростає
12:22
Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги впродовж трьох років
12:17
Підвищення цін електроенергію потягнуло зростання комунальних тарифів майже на 13% - Держстат
12:13
Правоохоронці арештували майно сім’ї Гринкевичів
12:11
"Там діти не вчаться давно": освітяни зі Львова зібрали понад 1 млн грн для ліцею прифронтового міста
12:07
Google скоротить сотні посад у кількох командах компанії
12:07
У Росії є дефіцит зброї, тому паузи їм давати не можна − Зеленський
Усі новини...
Реклама: