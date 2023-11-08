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Росія влучила ракетою по судну Ліберії на Одещині: є загиблий та поранені, зокрема іноземці

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 листопада 2023, 19:05
Росія влучила ракетою по судну Ліберії на Одещині: є загиблий та поранені, зокрема іноземці
Судно Ліберії на Одещині, фото ОК Південь

Російські військові ввечері влучили ракетою в цивільне судно під прапором Ліберії під час заходу корабля у порт на Одещині. Внаслідок атаки дістали поранення іноземці та працівник порту, ще один співробітник порту загинув.

Джерело: ОК "Південь", Одеська обласна прокуратура

Дослівно: "Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

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Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт".

Деталі: Поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Один з них ушпиталений.

Лоцман загинув, ще один працівник порту дістав поранення.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото ОК Південь
 
 
 
 
 
 

Теми: Одеська областьЧорне морекорабліракетний удар
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