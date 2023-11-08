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Генштаб: на фронті за добу відбулось 57 бойових зіткнень

Тетяна ОлійникСереда, 8 листопада 2023, 19:23
Генштаб: на фронті за добу відбулось 57 бойових зіткнень
Фото - командування об'єднаних сил ЗСУ

Протягом доби на фронті відбулось 57 бойових зіткнень, Росія завдала 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, 59 разів обстріляла з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 8 листопада

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 22 атаки противника в районах Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 11 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 безуспішних атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії неподалік Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Теми: Генштаббойові діїобстріл
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