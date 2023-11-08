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Зеленський: Ми маємо дуже конкретний план на наступний рік

Тетяна ОлійникСереда, 8 листопада 2023, 20:02
Зеленський: Ми маємо дуже конкретний план на наступний рік
фото - оп

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має на наступний рік конкретний план з повернення своєї території, втім, деталі пояснювати не став.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю в межах заходу Reuters NEXT

Деталі: На запитання журналістки про те, скільки території Україна зможе повернути наступного року Зеленський зазначив, що ми поки що не закінчили і цей рік.

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Пряма мова: "Ми спробуємо показати результат і цього року. Але ми втрачаємо людей кожного дня. Це не шоу і не фільм. Нам не потрібно здивувати всіх на світі. Але нам потрібно для себе спробувати не втратити жоден день…

На наступний рік ми маємо план, дуже конкретний план. Але, мені шкода, я не можу про нього говорити".

Теми: Зеленськийвійна
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