Росія просить інші країни повернути продане їм озброєння – WSJ

Росія намагається повернути частину зброї, яку вона експортувала до таких країн, як Пакистан, Єгипет, Білорусь і Бразилія.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на джерела

Деталі: Три джерела розповіли WSJ, що у квітні минулого року делегація російських чиновників, яка відвідала Каїр, попросила президента Єгипту Абдель Фаттаха аль-Сісі повернути понад сотню двигунів з російських вертольотів, які були потрібні Москві для війни проти України.

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Сісі погодився, і поставки близько 150 двигунів, ймовірно, почнуться наступного місяця, як кажуть джерела.

Дослівно WSJ: "Ці переговори були частиною спроб Росії звернутися по допомогу до своїх давніх клієнтів, які десятиліттями купували російські літаки, ракети і системи протиповітряної оборони, що зробило Москву другим за величиною експортером озброєнь у світі.

Протягом року Росія вела переговори з офіційними особами з Пакистану, Білорусі та Бразилії, намагаючись придбати двигуни для російських ударних і транспортних вертольотів, які її війська втратили на початку війни".

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Більше деталей: Про це виданню розповіли два джерела, у тому числі колишній офіцер російської розвідки. За словами джерела, Росія наразі таємно намагається викупити те, що продала своїм "клієнтам" раніше.

Крім того, через війну Росія пожертвувала частиною свого прибуткового "бізнесу" з експорту озброєнь. Зокрема, зброю, призначену для Індії та Вірменії, наразі відправляють на лінію фронту в Україну, як наголошують співрозмовники видання.

Дослівно WSJ: "Значна частина спроб Москви з викупу озброєнь була в той час, коли Кремль намагався відбити наступ українських військ на сході і півдні країни. Зараз, коли цей наступ сповільнюється, Росія намагається перехопити ініціативу на полі бою, хоча неясно, чи нові поставки дадуть Москві ресурси, необхідні для посилення її атак".