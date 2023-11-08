Міноборони створило Департамент охорони здоров’я. Хто його очолив?

Заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова представила очільницю новоствореного Департаменту охорони здоров’я Оксану Сухорукову.

Джерело: повідомлення на сайті Міноборони

Пряма мова Калмикової: "Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров’я в Збройних Силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота із великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою".

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Довідково: З 2014 року Оксана Сухорукова – співзасновниця благодійного фонду "Свої", який опікується військовослужбовцями у питаннях гуманітарної допомоги.

З 2018 по 2020 рік працювала у Міністерстві охорони здоров’я директором директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи.

У 2021-2022 працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України.