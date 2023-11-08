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Угорський дипломат: Україна не буде в ЄС під час війни – там немає свободи слова і виборів

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 23:14
Угорський дипломат: Україна не буде в ЄС під час війни – там немає свободи слова і виборів
ПЕТЕР СІЙЯРТО. ФОТО З FACEBOOK

Головний угорський дипломат Петер Сійярто, перебуваючи з візитом у Лісабоні, прокоментував для своєї Facebook-аудиторії звіт Європейської комісії щодо розширення, зокрема в частині, що стосується України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Сійярто вважає, що оцінка Єврокомісії про невиконання Україною умов є "правильною".

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"Спосіб, у який Україна порушує найбільш основоположні права ЄС у питанні прав національних меншин, є особливо кричущим. А позаяк, згідно з оцінкою ЄС, Україна не виконала умов для членства, ми не вважаємо, що будь-який подальший прогрес у питанні про переговори про вступ із Україною є своєчасним", – сказав він.

На думку голови МЗС Угорщини, вступ до Євросоюзу України, поки там триває війна, принесе війну у "спільноту, чого, очевидно, не хоче ніхто".

"Україна перебуває у стані війни, тож можемо побачити, що там не дотримуються ані свободи слова, ані свободи вираження, і вибори не проводяться теж. Було б вочевидь абсурдним для держав-членів ЄС ухвалювати позицію щодо того, як в Україні за таких умов функціонують інститути верховенства права", – додав Сійярто.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала "ЄвроПравді", що політичні заяви Будапешта про "блокаду вступу" України до ЄС "не завадять реальній роботі" у питанні мови освіти угорської меншини в Україні.

Теми: УгорщинаЄС
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