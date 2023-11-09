У кількох областях була повітряна тривога через ракетну небезпеку
Четвер, 9 листопада 2023, 02:18
Вночі 9 листопада в деяких областях України на півдні та південному сході було оголошеного повітряну тривогу через загрозу ворожого авіаційного озброєння.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно ПС: "Тривога в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях пов’язана з роботою ворожої тактичної авіації.
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Загроза застосування авіаційного озброєння!"
Деталі: Пізніше Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.
Оновлено: О 2:45 Повітряні сили оголосили відбій загрози в областях.
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