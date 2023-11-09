У кількох областях була повітряна тривога через ракетну небезпеку

Вночі 9 листопада в деяких областях України на півдні та південному сході було оголошеного повітряну тривогу через загрозу ворожого авіаційного озброєння.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно ПС: "Тривога в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях пов’язана з роботою ворожої тактичної авіації.

Реклама:

Загроза застосування авіаційного озброєння!"

Деталі: Пізніше Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Оновлено: О 2:45 Повітряні сили оголосили відбій загрози в областях.