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У кількох областях була повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ольга Глущенко Четвер, 9 листопада 2023, 02:18
У кількох областях була повітряна тривога через ракетну небезпеку
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 9 листопада в деяких областях України на півдні та південному сході було оголошеного повітряну тривогу через загрозу ворожого авіаційного озброєння.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно ПС: "Тривога в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях пов’язана з роботою ворожої тактичної авіації.

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Деталі: Пізніше Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Оновлено: О 2:45 Повітряні сили оголосили відбій загрози в областях.

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Теми: повітряна тривога
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