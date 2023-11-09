"Хезболла" володіє російськими ракетами, якими може вдарити по кораблях США – Reuters

У розпорядженні угрупування "Хезболла" можуть бути російські протикорабельні ракети "Яхонт" (або П-800 "Онікс"), які воно може застосувати проти американських військових кораблів.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: У публікації зазначається, що лідер "Хезболли" Саєд Хасан Насралла минулого тижня попередив Вашингтон, що його угруповання має "щось проти американських кораблів", розгорнутих у регіоні після того, як минулого місяця спалахнула війна між палестинським угрупованням ХАМАС та Ізраїлем.

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Два обізнаних ліванських джерела кажуть, що він мав на увазі значно посилений протикорабельний ракетний потенціал "Хезболли", в тому числі ракети "Яхонт" російського виробництва з радіусом дії 300 км.

Повідомлення ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що "Хезболла" придбала ракети "Яхонт" у Сирії.

"Хезболла" ніколи не підтверджувала, що володіє цією зброєю.

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Одне з джерел повідомило, що протикорабельні можливості "Хезболли" значно зросли з 2006 року, коли угруповання вперше продемонструвало, що може вразити судно в морі, влучивши в ізраїльський військовий корабель у Середземному морі.

"Є "Яхонт", і, звичайно, є й інші речі, окрім нього", – сказало джерело, не уточнюючи деталей.

Джерело додало, що використання цієї зброї "Хезболлою" проти військових кораблів означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну.

Троє нинішніх та один колишній чиновник США заявили, що "Хезболла" створила вражаючий набір зброї, включаючи протикорабельні ракети.