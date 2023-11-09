Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жовтень став найтеплішим у світі за всю історію спостережень − ВМО

Четвер, 9 листопада 2023, 07:44
Жовтень став найтеплішим у світі за всю історію спостережень − ВМО
Осінь. Фото ілюстративне з pixabay.com

У жовтні знову був побитий щомісячний світовий температурний рекорд, що продовжило тривалу серію надзвичайних температур на поверхні суші та океану, а також низького рівня морського льоду, повідомляє Всесвітня метеорологічна організація.

Джерело: ВМО з посиланням на дані Служби зміни клімату Європейського Союзу "Коперник"

Дослівно ВМО: "Жовтень став п'ятим місяцем поспіль з рекордно теплою глобальною температурою. Це означає, що 2023 рік майже напевно стане найтеплішим за всю історію спостережень".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що ВМО використовує кілька міжнародних наборів даних для своїх звітів про стан глобального клімату, в тому числі набір даних ERA5 Служби зміни клімату "Коперник", що реалізується Європейським центром середньострокових прогнозів погоди.

Зазначається, що це був найтепліший жовтень за всю історію спостережень: на 0,85°C вищий за середній показник 1991-2020 років і на 0,40°C вищий за попередній найтепліший жовтень. Глобальна температурна аномалія стала другою за величиною серед усіх місяців у наборі даних ERA5, поступившись лише вересню 2023 року.

За календарний рік, з січня по жовтень, середня глобальна температура 2023 року є найвищою за всю історію спостережень: на 1,43°C вище середнього доіндустріального показника 1850-1900 років і на 0,10°C вище середнього десятимісячного показника 2016 року.

ВІДЕО ДНЯ

Середня температура поверхні моря в жовтні на 60° південної широти − 60° північної широти становила 20,79°C, що також є найвищим показником за всю історію спостережень за жовтень.

"Жовтень став шостим місяцем поспіль, коли площа антарктичного морського льоду залишалася на рекордно низькому рівні для цієї пори року, з місячним значенням на 11% нижче середнього. Площа арктичного морського льоду досягла свого 7-го найнижчого значення для жовтня, на 12% нижче середнього", − йдеться у звіті ВМО.

Теми: погодаклімат
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

оновленоКабмін зібрався позапланово і відкликав законопроєкт щодо мобілізації – джерела

Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили

Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду

Нардепи повертають уряду законопроєкт про мобілізацію

У Шмигаля відреагували на протокол НАЗК: Прем’єр не розголошував жодної інформації

Усі новини...
погода
В Україну йдуть дощі і похолодання
Теплий листопад поставив нові рекорди на Київщині
У двох областях тисячі людей без світла через негоду
Останні новини
18:34
Meta видалила сторінку проєкту "Меморіал": на ній було понад 5 тисяч історій жертв війни
18:32
Міноборони заявило, що готове вносити нову редакцію законопроєкту щодо мобілізації
18:26
З рота дитини йшла кров, вона була у напівсвідомості: на Львівщині патрульний допоміг постраждалим у ДТП
18:24
В Україні відповіли прем’єру Словаччини, який виправдовує РФ
18:20
Уряд офіційно повідомив про відкликання проєкту закону щодо мобілізації
18:10
В польоті відвалився аварійний люк: чим може обернутись для Boeing інцидент з літаком
18:04
"Енергоатом" зареєстрували як акціонерне товариство
17:50
Росіяни готуються знову наступати на Сіверському напрямку – Сирський
17:27
Нацбанк торік отримав майже мільярд за кредитами рефінансування збанкрутілих банків
17:20
відеоПерегони на льоду: поліція наздоганяла п'яного порушника, який наїхав на патрульного
Усі новини...
Реклама: