Жовтень став найтеплішим у світі за всю історію спостережень − ВМО

У жовтні знову був побитий щомісячний світовий температурний рекорд, що продовжило тривалу серію надзвичайних температур на поверхні суші та океану, а також низького рівня морського льоду, повідомляє Всесвітня метеорологічна організація.

Джерело: ВМО з посиланням на дані Служби зміни клімату Європейського Союзу "Коперник"

Дослівно ВМО: "Жовтень став п'ятим місяцем поспіль з рекордно теплою глобальною температурою. Це означає, що 2023 рік майже напевно стане найтеплішим за всю історію спостережень".

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Деталі: Повідомляється, що ВМО використовує кілька міжнародних наборів даних для своїх звітів про стан глобального клімату, в тому числі набір даних ERA5 Служби зміни клімату "Коперник", що реалізується Європейським центром середньострокових прогнозів погоди.

Зазначається, що це був найтепліший жовтень за всю історію спостережень: на 0,85°C вищий за середній показник 1991-2020 років і на 0,40°C вищий за попередній найтепліший жовтень. Глобальна температурна аномалія стала другою за величиною серед усіх місяців у наборі даних ERA5, поступившись лише вересню 2023 року.

За календарний рік, з січня по жовтень, середня глобальна температура 2023 року є найвищою за всю історію спостережень: на 1,43°C вище середнього доіндустріального показника 1850-1900 років і на 0,10°C вище середнього десятимісячного показника 2016 року.

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Середня температура поверхні моря в жовтні на 60° південної широти − 60° північної широти становила 20,79°C, що також є найвищим показником за всю історію спостережень за жовтень.

"Жовтень став шостим місяцем поспіль, коли площа антарктичного морського льоду залишалася на рекордно низькому рівні для цієї пори року, з місячним значенням на 11% нижче середнього. Площа арктичного морського льоду досягла свого 7-го найнижчого значення для жовтня, на 12% нижче середнього", − йдеться у звіті ВМО.