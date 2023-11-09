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Неподалік від міста Дніпро вночі збили ракету

Олена РощінаЧетвер, 9 листопада 2023, 08:25

У ніч на 9 листопада захисники України збили російську ракету у Дніпропетровській області.

Джерело: керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

Дослівно: "Вночі оборонці з ПвК "Схід" знищили в області ракету агресора. Збили її над Дніпровським районом". 

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Деталі: Крім того, російські війська не припиняють обстріли Нікопольщини. З важкої артилерії окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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