Неподалік від міста Дніпро вночі збили ракету

У ніч на 9 листопада захисники України збили російську ракету у Дніпропетровській області.

Джерело: керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

Дослівно: "Вночі оборонці з ПвК "Схід" знищили в області ракету агресора. Збили її над Дніпровським районом".

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Деталі: Крім того, російські війська не припиняють обстріли Нікопольщини. З важкої артилерії окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає.