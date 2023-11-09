Росіяни вбили 2 жителів Донеччини й поранили ще 1 людину, на Херсонщині – 2 поранених

За добу 8 листопада через російські обстріли в Донецькій області двоє мирних жителів загинули й одна людина зазнала поранень, а в Херсонській області ще двоє цивільних отримали поранення.

Джерело: в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз і Донецька обласна прокуратура, голова Херонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: За 8 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Рай-Олександрівці і Північному. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення.

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Донецька обласна прокуратура повідомляла, що 8 листопада російська армія здійснила артобстріл с. Рай-Олександрівка Краматорського району. Снаряд влучив у приватне домоволодіння, 62-річна власниця якого загинула.

Також окупанти атакували м. Часів Яр Бахмутського району, ймовірно, з використанням РСЗВ "Град". 51-річного чоловіка, який на момент обстрілу він перебував у гаражі, з переламом руки та струсом головного мозку доставили до лікарні.

Під приціл військ держави-агресора потрапило й смт Північне м. Торецька. Від отриманих тілесних ушкоджень загинула на власному подвір’ї жінка 59 років.

ВІДЕО ДНЯ

Двоє загиблих і один поранений у результаті обстрілу Донеччини 08.11.2023 Донецька обласна прокуратура

Двоє загиблих і один поранений у результаті обстрілу Донеччини 08.11.2023 Донецька обласна прокуратура

Двоє загиблих і один поранений у результаті обстрілу Донеччини 08.11.2023 Донецька обласна прокуратура

На Херсонщині через російську агресію 2 людини дістали поранення.

За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області; стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі.