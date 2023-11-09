Чехія продовжила навчання українських військових на рік
Чеський Сенат продовжив дію мандата на проведення бойової підготовки українських військових у країні до кінця 2024 року.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International
Деталі: Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила сенаторам, що забезпечення умов для продовження підготовки військовослужбовців з України є пріоритетом для неї. Вона підкреслила, що ці дії наближають закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.
Крім продовження навчання українських солдатів, Сенат таким чином також продовжив мандат перебування в Чехії військовослужбовців з країн Євросоюзу та НАТО.
Повідомляється, що кількість військових іноземних армій на території Чехії не перевищить 800 осіб, як це було у 2023 році. При цьому вони зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів із країн-членів НАТО.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що чеська збройова компанія LOM Praha разом із дочірнім підприємством VR Group завершують переговори з Lockheed Martin про створення в країні сертифікованого центру підготовки льотчиків бойових винищувачів F-35.
- У вересні уряд Чехії схвалив закупівлю 24 винищувачів останнього покоління F-35 вартістю 5,62 мільярда доларів – найдорожчої оборонної закупівлі в історії країни. Вони замінять літаки Gripen, які Чехія орендувала у Швеції до 2027 року.