Чехія продовжила навчання українських військових на рік

Чеський Сенат продовжив дію мандата на проведення бойової підготовки українських військових у країні до кінця 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International

Деталі: Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила сенаторам, що забезпечення умов для продовження підготовки військовослужбовців з України є пріоритетом для неї. Вона підкреслила, що ці дії наближають закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.

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Крім продовження навчання українських солдатів, Сенат таким чином також продовжив мандат перебування в Чехії військовослужбовців з країн Євросоюзу та НАТО.

Повідомляється, що кількість військових іноземних армій на території Чехії не перевищить 800 осіб, як це було у 2023 році. При цьому вони зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів із країн-членів НАТО.

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