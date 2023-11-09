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Чехія продовжила навчання українських військових на рік

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 08:58
Чехія продовжила навчання українських військових на рік
Українські військові. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Чеський Сенат продовжив дію мандата на проведення бойової підготовки українських військових у країні до кінця 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International

Деталі: Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила сенаторам, що забезпечення умов для продовження підготовки військовослужбовців з України є пріоритетом для неї. Вона підкреслила, що ці дії наближають закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.

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Крім продовження навчання українських солдатів, Сенат таким чином також продовжив мандат перебування в Чехії військовослужбовців з країн Євросоюзу та НАТО.

Повідомляється, що кількість військових іноземних армій на території Чехії не перевищить 800 осіб, як це було у 2023 році. При цьому вони зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів із країн-членів НАТО.

Передісторія:

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  • Раніше повідомлялося, що чеська збройова компанія LOM Praha разом із дочірнім підприємством VR Group завершують переговори з Lockheed Martin про створення в країні сертифікованого центру підготовки льотчиків бойових винищувачів F-35.
  • У вересні уряд Чехії схвалив закупівлю 24 винищувачів останнього покоління F-35 вартістю 5,62 мільярда доларів – найдорожчої оборонної закупівлі в історії країни. Вони замінять літаки Gripen, які Чехія орендувала у Швеції до 2027 року.

Теми: Чехіядопомога Україніармія
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