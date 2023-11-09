Росіяни заявили, що дрони атакували маслоробний комбінат в Курській області

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито атаку українських безпілотників на маслоробний комбінат в місті Суджа.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: 9 листопада влада російської Курської обаласті заявила про атаку за допомогою безпілотника маслоробного комбінату.

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Окупанти заявляють про нібито 3 скинуті касетні боєприпаси. Постраждалих немає.

Губернатор зявив, що після нібито атаки на маслоробний комбінат у Суджі Курської області є пошкодження на підприємстві.