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Росіяни заявили, що дрони атакували маслоробний комбінат в Курській області

Альона Мазуренко Четвер, 9 листопада 2023, 10:01
Росіяни заявили, що дрони атакували маслоробний комбінат в Курській області
фото: РИА Новости

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито атаку українських безпілотників на маслоробний комбінат в місті Суджа.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости

Деталі: 9 листопада влада російської Курської обаласті заявила про атаку за допомогою безпілотника маслоробного комбінату.

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Окупанти заявляють про нібито 3 скинуті касетні боєприпаси. Постраждалих немає.

Губернатор зявив, що після нібито атаки на маслоробний комбінат у Суджі Курської області є пошкодження на підприємстві.

 
 

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Теми: безпілотникиРосіявійна
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