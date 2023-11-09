Консулка відкривала візи до України нелегалам з Азії, щоб ті в'їжджали до ЄС – СБУ

У Києві викрили консулку, яка оформлювала українські візи нелегалам з південноазійських держав, що ті в’їхали в ЄС транзитом через Україну. У МЗС повідомили, що посилили контроль за видачею українських віз.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Міністерства закордонних справ України

Дослівно СБУ: "У результаті комплексних заходів у Києві викрито другого секретаря з консульських та адміністративних питань посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка організувала міжнародний "трафік".

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Перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, вона за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України.

Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти.

Вартість такої "послуги" становила до 3 тис. американських доларів з одного нелегала".

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Деталі: СБУ повідомляє, що до схеми посадовиця залучила двох іноземців, які підшукували клієнтів, домовлялися з ними про "умови поїздки" та передавали їй гроші.

За інформацією СБУ, "послугами" зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику.

Водночас ОГП зазначає, що жінка протягом листопада 2020 року – липня 2021 року незаконно оформила 23 візи громадянам Пакистану, Бангладешу та інших країн з переліку "країн міграційного ризик".

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Одержані гроші консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі, як наголошує спецслужба.

СБУ повідомляє, що посадовиця прийняла присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення інституту молоді у Москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року – в органах МЗС.

Під час обшуків у її помешканні в Києві виявили дозаки злочинних дій.

Консульці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою).

Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно. Жінці загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Планується оголошення у міжнародний розшук спільників фігурантки.

У МЗС України відреагували на затримання консулки.

Дослівно МЗС: "В МЗС України нульова толерантність до корупції, а в разі виявлення випадків корупції окремих співробітників, вони отримують та будуть завжди отримувати найрішучу відповідь та покарання.

Корупційні дії зазначеної консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовіддано захищають інтереси наших громадян в режимі 24/7.

Підозрювану вже відкликано із закордонного відрядження. Міністерство надає повне сприяння слідству, аби всі винні понесли найсуворіше покарання".

Більше деталей: Крім того, МЗС повідомляє, що негайно посилило контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах.