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Удар HIMARS по Скадовську: ліквідували високопоставлених офіцерів Росії – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 листопада 2023, 14:19
Удар HIMARS по Скадовську: ліквідували високопоставлених офіцерів Росії – ЗМІ
зруйнована база, фото з соцмереж Андрющенка

Внаслідок ранкового удару з РСЗВ HIMARS по окупованому Скадовську у Херсонській області ліквідовано російських високопоставлених офіцерів.

Джерело: Центр національного спротиву, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, Суспільне, так званий "виконуючий обов'язки губернатора Херсонської області" Володимира Сальдо у соцмережах, Радио СвободаСлідчий комітет РФ

Деталі: ЦНС повідомляє, що близько 09:30 в місті пролунало два потужних вибухи. За неперевіреною інформацією, як повідомляє ЦНС, удар прийшовся по тимчасовому пункту дислокації одного з підрозділів ФСБ. Зараз на місці влучання працюють служби окупантів.

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"Суспільне" підтвердило вибухи в окупованому Скадовську. 

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що влучання було в районі будівлі колишнього колгоспу на перетині вул. Гагаріна та Портова.

Пряма мова Андрющенка: "Все заблоковано, близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять "хороших русских", що ніколи не поврнуться додому".

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Більше деталей: Так званий "виконуючий обов'язки губернатора Херсонської області" Володимир Сальдо заявив про ракетний обстріл Скадовська. Він повідомляє лише про влучання в приватний сектор. 

Оновлено: "Радио Свобода" повідомляє, що удару завдали з HIMARS. Зруйновано другий поверх будівлі. За інформацією російських і українських джерел, на які посилається видання, ліквідували кілька російських високопоставлених офіцерів.

Слідчий комітет Росії заявив, що "порушив кримінальну справу". СК РФ стверджує, що пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі та поранені. 

 
фото з Радио Свобода
 
ФОТО З СОЦМЕРЕЖ АНДРЮЩЕНКА
 

Теми: СкадовськХерсонська областьHIMARSракетний удар
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