Ставлення до Сталіна в Україні погіршується, на відміну від Росії – КМІС

9% українців вважають Йосипа Сталіна "великим вождем" і 4% опитаних громадян ставляться до нього позитивно, тоді як у Росії 54% жителів вважають радянського тирана видатним, а 63% росіян захоплюються, поважають чи симпатизують йому.

Джерело: пресреліз КМІС, підготовлений на основі опитування за вересень-жовтень 2023 року та даних попередніх подібних опитувань

Деталі: Із твердженням, що "Сталін був великим вождем", зараз погоджуються тільки 9% респондентів в Україні, 72% не вважають Сталіна великим вождем, а 18% вагаються.

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Чи був Сталін "великим вождем"? КМІС

Кількість тих, хто вважає Сталіна великим вождем, збільшується з заходу на схід: захід – 6.2%, центр – 7.1%, південь – 9.6%, схід – 15.4%. Різниці за статтю практично немає. Із віком кількість тих, хто вважає Сталіна великим вождем, трохи збільшується, але несуттєво (від 9% у віці 18-29 років до 12% у віці 70 років і старші). Різниця за освітою дуже незначна.

Якщо у 1991 році тих, хто вважав Сталіна великим вождем. було 27%, а в 2002 таких було майже 40% українців, то далі відсоток людей із такими поглядами знизився з 39% до 9%.

КМІС

У травні-червні 2023 року КМІС ставив запитання інакше: "Як Ви особисто в цілому ставитесь до Сталіна?". Респондент міг обрати одну з відповідей: "з захопленням", "з повагою", "з симпатією", "байдуже", "з неприязню, роздратуванням", "зі страхом", "з огидою, ненавистю". У червні 61% українців мали негативне ставлення до Сталіна і лише 4% – позитивне (ще 26% байдуже ставляться до нього).

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КМІС

Натомість ставлення до Сталіна в Росії, якщо вірити даними російського "Левада-центру", лише покращується.

У 1991-1992 практично не спостерігалося різниці у кількості росіян та українців, які вважали Сталіна великим вождем, а в 2016 різниця вже була статистично значущою, хоч і не дуже великою (5 відсоткових пунктів).

Даних за 2017-2020 рік немає, але можна припустити, що далі розходження стрімко зростало. У 2021 різниця склала уже 40% (відсоткових пунктів), а 2023 – 45%.

Частка росіян, хто так чи інакше згоден з тим, що Сталін великий вождь, з 2021 року практично не змінилася: так вважають 54% опитаних (у травні 2021 – 56%), але частка тих, хто не згоден із цим судженням, зменшилася, вона становила 12% (у травні 2021 – 14%), тобто різниця не змінилася.

КМІС

Ще більш разюча різниця у динаміці особистого ставлення українців і росіян до Сталіна.

Якщо в 2012 році в Україні і Росії приблизно однакова частка населення позитивно ставилися до Сталіна, то далі в Україні загалом ставало менше симпатиків радянського диктатора, а в Росії прихильність до нього стрімко зростала – і зараз більшість населення РФ мають позитивне ставлення.

Між 2012-м і 2023-м роками частка росіян, які позитивно сприймають Сталіна, зросла з 28% до 63%.

КМІС

Пряма мова президента КМІС Володимира Паніотто: "Ставлення до Сталіна є чутливим індикатором успіху процесів декомунізації в Україні і особливо показовим індикатором різниці між українським і російським суспільством.

Якщо зараз 9% українців вважає Сталіна великим вождем і 4% ставиться до нього позитивно, то в Росії 54% вважають великим одного з найжорстокіших тиранів в історії людства, а 63% ставляться до нього з захопленням, з повагою чи з симпатією.

Більш того, за даними того ж Левада-центру останні 10 років (з 2012) Сталін очолює список найбільш видатних людей всіх часів і народів з точки зору населення Росії".

Довідка: Упродовж 29 вересня-9 жовтня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1010 дорослих респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих територій.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.