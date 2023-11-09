Уряд готовий до компромісу з Угорщиною щодо мови та освіти − Стефанішина

Україна досягне згоди з Угорщиною про рівень виконання вимог ЄС щодо захисту прав національних меншин, переконана віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Стефанішиної на пресконференції у Києві

Пряма мова віцепрем’єрки: "Ми розділяємо питання прав угорської меншини в Україні і вимоги угорського уряду, який це питання ставить. Бо права угорської меншини в Україні забезпечені".

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Деталі: Також вона відкинула заяви про те, що угорці особливо постраждали через російську агресію.

"Угорська меншина набагато менше постраждала, ніж, скажімо, грецька меншина Приазов’я", – нагадала Стефанішина.

Віцепрем’єрка визнає, що Угорщина зберігає право довільно блокувати процес вступу України до ЄС, але вона "не вважає, що угорську проблему треба розглядати як головну у процесі розширення ЄС".

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"Я впевнена, що ми зможемо подолати і цей виклик. Я впевнена, що ми знайдемо політичне порозуміння", – заявила вона.

Віцепрем’єрка розповіла, що зараз триває діалог з ЄС про те, як Україна поліпшуватиме захист представників угорської громади. Зокрема, у вересні українська делегація передала Угорщині детальну дорожню карту, яка включала як практичні кроки, як-от щодо забезпечення угорськомовних дітей підручниками, так і плани щодо зміни законодавства.

На запитання про те, чи є в України червоні лінії у законодавчих змінах, Стефанішина відповіла: "Ці зміни точно не будуть стосуватися знання української мови".

Як повідомляла "Європейська правда", Стефанішина заявила, що в Україні немає російської меншини, тому її "права" не постають у переговорах з ЄС. Також в Єврокомісії, як стверджується, заявили про відмову зважати на "права російськомовних" на шляху України в ЄС.

Детально про рішення Єврокомісії щодо руху України до ЄС читайте у статті "Жовте світло для України"