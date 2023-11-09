Росіяни вдарили по Херсону – загинув літній чоловік, ще троє постраждали
Російські війська 9 листопада обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого один чоловік загинув, один госпіталізований, ще двоє цивільних отримали легкі пошкодження.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко
Пряма мова Прокудіна: "Так виглядає Корабельний район Херсона після чергових російських обстрілів. Ворожим вогнем пошкоджено багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі.
Окупанти забрали життя 72-річного чоловіка. На момент обстрілу він знаходився на балконі.
Каретою "швидкої" до лікарні доставили чоловіка з ушкодженою ногою. Ще один херсонець отримав легку контузію".
Деталі: Голова МВС Ігор Клименко повідомив про 1 загиблого та 3 поранених унаслідок удару по Херсону.
Близько опівдня ворог обстріляв житловий квартал у мікрорайоні Острів (Корабел, входить до складу Корабельного району). Загинув 72-річний місцевий мешканець.
74-річного чоловіка поранено. Під час обстрілу він саме знаходився у підʼїзді будинку. Потерпілого госпіталізували.
Ще двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події.
Крім того, пошкоджено 4 багатоповерхових будинки, будівлі навчального закладу та церкви, зазначив міністр внутрішніх справ.