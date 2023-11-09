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Росіяни вдарили по Херсону – загинув літній чоловік, ще троє постраждали

Олена РощінаЧетвер, 9 листопада 2023, 13:05
Росіяни вдарили по Херсону – загинув літній чоловік, ще троє постраждали
Наслідки обстрілу Корабельного району Херсона, фото МВС

Російські війська 9 листопада обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого один чоловік загинув, один госпіталізований, ще двоє цивільних отримали легкі пошкодження. 

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 

Пряма мова Прокудіна: "Так виглядає Корабельний район Херсона після чергових російських обстрілів. Ворожим вогнем пошкоджено багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі. 

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Окупанти забрали життя 72-річного чоловіка. На момент обстрілу він знаходився на балконі. 

Каретою "швидкої" до лікарні доставили чоловіка з ушкодженою ногою. Ще один херсонець отримав легку контузію".

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Деталі: Голова МВС Ігор Клименко повідомив про 1 загиблого та 3 поранених унаслідок удару по Херсону.

Близько опівдня ворог обстріляв житловий квартал у мікрорайоні Острів (Корабел, входить до складу Корабельного району). Загинув 72-річний місцевий мешканець. 

74-річного чоловіка поранено. Під час обстрілу він саме знаходився у підʼїзді будинку. Потерпілого госпіталізували. 

Ще двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події. 

Наслідки обстрілу Корабельного району Херсона 09.11.2023
Наслідки обстрілу Корабельного району Херсона 09.11.2023
Фото МВС

Крім того, пошкоджено 4 багатоповерхових будинки, будівлі навчального закладу та церкви, зазначив міністр внутрішніх справ.

Через обстріл Острова в Херсоні пошкоджено церкву
Через обстріл Острова в Херсоні пошкоджено церкву
Фото МВС

Теми: Херсонобстрілвійнажертви
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