У Києві ім’ям Героя України "Да Вінчі" назвуть сквер

Київрада прийняла рішення назвати один зі скверів у Печерському районі столиці іменем Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

Джерело: сайт міськради

Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка: "У війні за Україну ми втрачаємо найкращих. Дмитро Коцюбайло назавжди залишиться в пам’яті як сміливий та мужній боєць, справжній патріот та захисник своєї держави…. Маємо увіковічити його ім’я на карті міста. Результатом прийняття цього рішення буде обрання найкращої території для створення скверу імені Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла в Печерському районі".

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Деталі: Рішення про те, щоб назвати сквер ім’ям Коцюбайла, підтримали 69 депутатів.

Бондаренко додав, що у процесі підготовки проєкту рішення міськрада отримала згоду близьких та побратимів "Да Вінчі".

Для довідки: Дмитро Коцюбайло − український доброволець, командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут.

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