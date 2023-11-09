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Президент Чехії: Україна не отримує військову перевагу, час грає на користь РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 15:18
Президент Чехії: Україна не отримує військову перевагу, час грає на користь РФ
Петр Павел, фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел вважає, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу, а час грає на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили.

Джерело: Павел на конференції "Дипломатія і безпека", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  Novinky

Пряма мова: "Переговори можуть початися наступного року, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона отримає військову перевагу. Час зараз грає на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили. Вигравши час, вона також зможе поповнити матеріальну базу, якої їй давно не вистачало. Ми бачимо масові поставки з Північної Кореї, ми бачимо спроби обійти санкції".

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Деталі: Чеський президент вважає, що час грає на користь РФ, і що переговори можуть розпочатися наступного року. За його словами, очевидно, що Росія намагається затягнути конфлікт. Він вважає, що вона також може вичікувати результатів президентських виборів у США наступного року.

Водночас Павел переконаний, що Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.

"Ситуація не є однозначно позитивною. Позитивним для України має бути те, що ми на їхньому боці і повинні підтримувати їх у досягненні їхніх цілей. Зі свого боку, у нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати надавати підтримку", – сказав він.

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Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.

Теми: ЧехіяРосіяУкраїнавійна
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