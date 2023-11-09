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На Одещині грабіжник у військовій формі підірвав гранату в авто: його затримали, є поранений

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 листопада 2023, 15:21
На Одещині грабіжник у військовій формі підірвав гранату в авто: його затримали, є поранений
фото поліції

У Білгород-Дністровському районі Одеської області автостопник у військовій формі підірвав гранату в автомобілі – одна людина поранена, поліція вже затримала зловмисника. 

Джерело: начальниця відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська у коментарі УП, пресслужба поліції

Пряма мова: "Гранату кинув зловмисник. Одна особа поранена. В дію введена спеціальна поліцейська операція "Сирена".

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Деталі: У поліції уточнили, що зловмисника вже затримали. Обставини встановлюються. 

Оновлено: Пресслужба поліції повідомила, що водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі. Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у керманича та його пасажира гроші, дістав гранату і висмикнув чеку, після чого стався вибух.

Унаслідок події тілесних ушкоджень зазнав пасажир водія. Зловмисник з місця події втік. Зараз із затриманим працюють слідчі. Встановлюються повні обставини події.

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Теми: Одеська областьзброяполіціятранспорт
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