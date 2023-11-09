Новий рекорд "білих вовків" СБУ: за ніч знищили 20 цілей противника
Четвер, 9 листопада 2023, 16:37
Служба безпеки України повідомила про новий рекорд знищених за ніч ворожих цілей спецпідрозділом "Білий вовк" Центру спецоперацій "А".
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Новий рекорд від підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк": 20 знищених цілей за ніч.
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Наші спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським окупантам. І розсіяли темряву вогнем спаленої ворожої техніки".
Деталі: За даними спецслужби, серед знищеної техніки: 8 танків, 3 САУ "Мста-С", 3 гаубиці "Д-30", 1 ББМ та 5 укріплень ворога із щонайменше 17 російськими піхотинцями.
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