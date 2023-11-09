У горах на Закарпатті 22 людини зависли на підйомнику: їх рятували 2 години
Четвер, 9 листопада 2023, 17:17
22 людини, у тому числі 4 дітей у четвер на протязі 2 годин знаходились на 5-мтровій висоті на канатній дорозі через зламаний підйомник.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "Сьогодні в смт Міжгір’я Хустського району на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підйомника".
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що на канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник. На той час на підйомнику перебувало 22 людини, серед яких 4 дітей.
Упродовж двох годин надзвичайники врятували всіх людей, які зависли над землею на п’ятиметровій висоті.
Медичної допомоги жоден турист не потребував.
ВІДЕО ДНЯ